Berufskolleg Viersen : Premiere für Gesundheitsberufe-Messe

Mehr als 40 Unternehmen aus der Gesundheitsbranche präsentierten sich im Berufskolleg Viersen. Hunderte Schüler aus der Region informierten sich über eine Ausbildung oder ein Studium im Gesundheitswesen.

Premiere geglückt: Eine Info-Messe im Berufskolleg Viersen zum Thema „Gesundheit als Beruf“ stieß auf große Resonanz. Mehrere hundert Schüler, 40 Unternehmen, Hochschulen, Krankenkassen, Arztpraxen, Apotheken, Optiker, Kliniken, Sanitätshäuser, Physio-Praxen und sonstige Institute tauschten sich einen Vormittag lang in der Aula am dem Dülkener Ransberg aus.

„Nach diesem Erfolg ist der Wunsch laut geworden, die Gesundheits-Messe jedes Jahr zu veranstalten“, sagt Marianne Fervers. Die Berufsschullehrerin hat die Plattform mit ihren Kollegen Michael Guse und Anette Klapperich organisiert und mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Viersen einen Kooperationspartner gefunden. „In Zeiten von Fachkräftemangel bietet ein solches Forum eine Chance, auch unbekanntere Berufe vorzustellen, zum Beispiel in der Altenpflege“, sagt Katrin Liegner von der Wirtschaftsförderung. Über die Kooperation „Schule – Wirtschaft“ hat die Wirtschaftsförderung einen kurzen Draht zum Berufskolleg. Erfreulich sei, so Katrin Liegner, dass neben etablierten Unternehmen auch kleinere Firmen und Start-ups – beispielsweise aus dem „Gewächshaus Viersen“ – bei der Leistungsschau vertreten sind.

Marianne Fervers ist hocherfreut, wie rege die Berufsschüler das Angebot wahrnehmen und von Stand zu Stand gehen, um sich über Berufe wie medizinische Fachangestellte oder Krankenpfleger zu informieren. Im Klassenverbund, aber auch einzeln oder in kleineren Gruppen greifen die Heranwachsenden aus den drei in Dülken angebotenen Bereichen Fachabi, Berufliches Gymnasium und Realschulabschluss 10b nicht nur nach den Äpfeln, Flyern oder Stiften, sondern löchern die Berater mit Fragen. Rund 300 Schüler besuchen das Berufskolleg an der Heesstraße allein in der Sparte Gesundheit. Eingeladen worden sind zur ersten Gesundheitsmesse darüber hinaus weiterführende Schulen in Viersen, Schwalmtal und Nettetal.