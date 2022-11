Lichterglanz-Fest in Brüggen Es werde Licht

Brüggen · Geglückte Premiere: Das traditionelle Lichterglanz-Fest in Brüggen fand an diesem Wochenende erstmals auf dem Kreuzherrenplatz statt. Und in Born wurde die Adventszeit mit gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern begrüßt.

27.11.2022, 16:06 Uhr

Wenn die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet wird, feiert Brüggen das mit dem Lichterglanz-Fest. Dieses mal wurde auf dem Kreuzherrenplatz gefeiert. Foto: Birgit Sroka

Von Birgit Sroka und Paul Offermanns