Viersen : Preiswerter Wohnraum ist Mangelware

In den vergangenen Jahren wurde weniger geförderter Wohnraum gebaut als aus der Mietpreisbindung fiel. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Viersen Binnen 15 Jahren hat sich der Bestand an geförderten Mietwohnungen in Viersen fast halbiert. Der Bedarf an preiswertem Wohnraum ist schon jetzt deutlich höher. Die Verwaltung hat aber eine Idee.

Wer als Geringverdiener auf der Suche nach einer neuen Wohnung ist, kennt das Problem: Die Mieten sind in den vergangenen Jahren gestiegen – nicht nur in den Metropolen, sondern auch in einer Stadt wie Viersen. Bei Erstvermietungen liegt die mittlere Angebotsmiete laut NRW-Bank mittlerweile bei mehr als 8,30 Euro pro Quadratmeter. Kalt. Und das, obwohl seit 2010 mehr als tausend neue Wohneinheiten in der Kreisstadt entstanden sind – gut 460 davon als Mietwohnungen.

Dabei sind die Voraussetzungen für preiswerten Wohnraum in Viersen eigentlich sehr gut: Die Baulandpreise sind niedrig, der Anteil an Wohnungen in Mehrfamilienhäusern liegt in Viersen mit 46 Prozent so hoch wie in keiner anderen Stadt oder Gemeinde im Kreis.

Info

Problem sind die sich auf die Preise dämpfend auswirkenden geförderten Wohnungen. Deren Zahl geht seit Jahren zurück, liegt laut Stadtverwaltung schon lange unter dem Bedarf. So geht es aus einer Vorlage für den nächsten Sozialausschuss hervor, der sich am Donnerstag, 4. April, ab 18 Uhr öffentlich mit der Entwicklung des Wohnungsmarkts befasst („Forum“ am Rathausmarkt, Zuhörer sind willkommen).

„Der sich abzeichnende Rückgang des Bestands an gefördertem Wohnraum – nicht nur – in der Stadt Viersen lässt darauf schließen, dass die Mietpreise auch im unteren Preissegment weiter ansteigen werden“, erklärt die zuständige Beigeordnete Çigdem Bern. „Bei der Betrachtung längerer Zeiträume fällt nicht nur auf, dass der Bestand an gefördertem Wohnraum seit langem abnimmt, sondern vor allem auch, dass sich die Schere zwischen dem Angebot an gefördertem Wohnraum und den verschiedenen Nachfragergruppen öffnet.“ Erschwerend kommt hinzu, dass in der Kreis-stadt sechs von zehn Wohnungen vor 1970 gebaut wurden (kreisweit: vier von zehn Wohnungen), als Barrierefreiheit noch ein Fremdwort war. „Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ist auch im preiswerten Segment des Mietwohnungsmarkts eine qualitative Modernisierung erforderlich“, sagt Bern. Die aber würde die Mieten weiter verteuern.

Solche barrierearmen Wohnungen aber werden gefragt sein, denn laut Sozialbericht NRW verfügt gut ein Siebtel der Babyboomer-Generation weder über private oder staatlich geförderte Altersvorsorge noch über Wohneigentum oder Vermögen. Gehen sie in Rente, werden sie Grundsicherung beziehen müssen.