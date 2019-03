Viersen: Erste Einblicke in den neuen Supermarkt

Carsten Zielke – hinten vor Kasse 1 – beim Pre-Opening seines neuen Edeka-Marktes in Viersen. Am Montag, 1. April, eröffnet er offiziell. „Kein Scherz!“. Foto: Martin Röse

Viersen Carsten Zielke steht auf ein paar aufgeschichteten Holzpaletten, direkt vor Kasse Nummer 1. Und ins Gedränge um ihn herum sagt der 32-Jährige: „Für mich ist ein Traum wahr geworden.“

Drei Millionen Euro hat er in die Ausstattung seines zweiten Edeka-Markts in Viersen investiert, in dem 92 Mitarbeiter beschäftigt werden. Kurz vor der offiziellen Eröffnung des gut 1700 Quadratmeter großen Supermarktes an der Brüsseler Allee dürfen geladene Gäste sich schon einmal umsehen. „Viersen ist meine Heimat, hier kenne ich die Lieferanten und Produzenten“, sagt Zielke.