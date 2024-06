Praxis in Viersen Krankengymnastik für den Hund

Zur Hundephysiotherapie ist die gelernte Schauwerbegestalterin über ihre eigenen Hunde gekommen, bei denen immer mal wieder Bewegungsprobleme auftraten. „Ich hatte eine sehr gute Physiotherapeutin, die dann leider nach Spanien gezogen ist. Das ließ in mir den Entschluss reifen, selbst die Ausbildung zu machen, zumal es immer mein Traum gewesen war, mit Tieren zu arbeiten“, berichtet Roßbach. In der Mönchengladbacher Paracelsus-Schule begann die Viersenerin die Ausbildung zur Hundephysiotherapeutin. Am Deutschen Institut für Tiermedizin in Dortmund schloss sich ihre Ausbildung zur Osteopathin an. Dazu kamen Weiterbildungen in Sachen Akupunktur und Blutegeltherapie sowie Ernährungsberatung für Hunde.