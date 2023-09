Umgestaltung startet Postgarten und Bahnhofstraße in Viersen werden wieder schöner

Also noch nicht direkt eine optimale Verkehrssituation, aber der Anfang vom positiven Ende, meint Bürgermeisterin Sabine Anemüller: „Das ist die vorletzte Maßnahme hier vor Ort, dann haben wir noch die letzte Stelle an der Kreuzung hinter der Fast-Food-Kette in Richtung Mönchengladbach. Da ist ja auch noch Mal eine Brachfläche. Da haben wir ein Wohnprojekt vor. Das wäre dann das Letzte, was nach dem Tiefensammler baulich noch in Ordnung gebracht werden muss. Dann sind wir durch.“