Post in Viersen-Dülken Postfiliale verlässt Dülkener Zentrum

Immer wieder bleiben am Montagmittag Passanten an der Venloer Straße 3 stehen: Zwischen der dortigen Weinhandlung und Sparkasse arbeiten Handwerker, das Ladenlokal wird weiter leer geräumt. Ein knallgelbes, hohes Regal steht noch mitten in dem Geschäft, Büromöbel wie Stühle und Tische sind bereits nach draußen getragen worden. Ein Plakat verrät, wer die Fläche noch vor Kurzem genutzt hat. Die Deutsche Post DHL hat dort mit ihrem Partner ihre Filiale 454 betrieben. Zumindest bis Freitag, 29. September. Dann sie ist umgezogen: weg aus dem Dülkener Zentrum, und 2,2 Kilometer entfernt hin zum Rand des Stadtteils, an die Viersener Straße.