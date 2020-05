Musik in Viersen : Fines frischer Sound gegen den Corona-Blues

Die Band Fine hat in den vergangenen Jahren vor allem Rock- und Popsongs gecovert. Jetzt haben die Musiker aus Mönchengladbach und Viersen das musikalische Homeoffice genutzt und einen Corona-Song geschrieben.

Optimistisch, sympathisch und einprägsam klingt der Pop-Song „Bottums up! To love! To life“. Mit dieser Eigenkomposition reagiert die Coverband Fine auf die Corona bedingte Zwangspause. Bassist Robert Lünendonk spricht von einem Zurück zu den Wurzeln der 1990er-Jahre, als sich die Band aus Viersen und Umgebung erfolgreich mit eigenen Stücken positionierte. „Der Song soll eine optimistische Ode an die Liebe, die Freundschaft und das Leben sein“, sagt Lünendonk. Der Sound changiert zwischen auffordernden und sehnsüchtigen Momenten. Die Videoaufzeichnung gibt – mit einem Schuss Selbstironie und Fernweh gewürzt – Einblicke ins häusliche Umfeld der Bandmitglieder.