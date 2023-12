Polizistin aus Viersen Zurück im Leben und voller Tatendrang

Für ihre verhältnismäßig rasche Genesung macht Sandra Winkler, neben der Unterstützung durch ihre Familie, Freunde und nahestehender Kollegen, vor allem zwei Faktoren verantwortlich: zum einen ihre schon vor dem Unfall bestehende gute Grundfitness, die die Genesung „zweifelsohne vorantrieb“, zum anderen ihre Teilnahme an den Invictus Games 2023. Bei dem internationalen Sportevent für an Körper und Seele versehrte Soldaten, das im September in Düsseldorf ausgetragen wurde, konnte Sandra Winkler zeigen, „dass viel mehr in mir steckt und ich viel mehr kann, als die Ärzte und Gutachter mir in der Zeit nach meinem Unfall und sogar bis zuletzt bescheinigen wollten“. Sie betont, dass sie das Vertrauen der Verantwortlichen der Wettkämpfe in sie als besonders wertschätzend empfunden habe. Schon die Vorbereitungszeit, insgesamt elf Wochen Trainingslager in Warendorf und das Zusammensein im deutschen Team, zu dem neben Winkler noch drei weitere Vertreter der „Blaulichtfraktion“ gehörten, seien Erlebnisse der Extraklasse gewesen, sagt die Polizistin, die zurzeit im Verkehrskommissariat tätig ist. Doch nichts sei vergleichbar gewesen mit dem, was die Invictus Games, die über den Zeitraum einer Woche stattfanden, für sie bereithielten. „Ich habe in meinem Leben schon an vielen Wettkämpfen teilgenommen, habe es in der Leichtathletik bis zu den Europameisterschaften geschafft und war davon ausgegangen, dass die Beteiligung an den Invictus Games schon so etwas wie das i-Tüpfelchen sein würde“, erzählt Winkler. „Doch es war viel mehr als das erhoffte Sahnehäubchen; es war der pure Wahnsinn!“