Prozess wegen Cannabis-Anbaus in Niederkrüchten : Polizisten sprechen von „professioneller Plantage“

Die Beamten fanden mehr als tausend Cannabis-Pflanzen. Foto: dpa/Oliver Berg

Niederkrüchten/Mönchengladbach Am Mittwoch sind im Prozess wegen einer großen Cannabisplantage, die im Februar 2022 in Niederkrüchten entdeckt wurde, weitere Zeugen gehört worden. Was sie schildern.