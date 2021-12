Einsatz in Niederkrüchten-Dam : Polizisten retten 71-jährige Frau aus brennendem Haus

Niederkrüchten Dramatischer Einsatz für die Polizei. Auf dem Weg zu einem Einsatz entdeckten Polizisten in Dam ein brennendes Haus. Sie hielten an und retteten die 71-jährige Bewohnerin und ihren Hund. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand.

Bei einem Hausbrand am Montag wird eine Bewohnerin durch Rauchgase leicht verletzt. Gegen 6.45 Uhr hat in Dam an der Wilhelm-Brester-Straße ein Einfamilienhauses in voller Ausdehnung gebrannt. Den Brand entdeckten Polizisten auf dem Weg zu einem Einsatzort. Eine 71-jährige Hausbewohnerin rief aus dem Erdgeschoss des brennenden Hauses um Hilfe, da sie es nicht verlassen konnte.