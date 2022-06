Kreis Viersen : Polizisten bei mehreren Einsätzen bespuckt

Mehrere Polizisten wurden am Wochenende bespuckt und beleidigt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kreis Viersen Bei verschiedenen Einsätzen am Pfingstwochenende sind Polizisten bespuckt und beleidigt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Einsatzkräfte hätten sich „mit vermehrten Widerständen“ konfrontiert gesehen, so eine Sprecherin.

Die Konsequenzen für die Täter: Die Polizei nahm drei Personen in Gewahrsam, erstattete zwei Strafanzeigen, erteilte einen Platzverweis und ordnete fünf Blutprobeentnahmen an. „Auseinandersetzungen zwischen gewaltbereiten Personen und Polizisten sind leider keine Seltenheit“, so die Polizeisprecherin. Die Vielzahl sei allerdings am Wochenende außergewöhnlich hoch gewesen. „Die Polizeibeamten versuchen, Widerstände kommunikativ bestmöglich zu vermeiden“, so die Sprecherin. „Jedoch möchte niemand bespuckt, beleidigt oder erniedrigt werden — auch unsere Kollegen nicht.“ Der DGB-Kreisvorsitzende Klaus Neufeldt sagt: „Die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes sind keine Blitzableiter für Frust und Aggression.“

(mrö)