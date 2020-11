Spielplatz in Viersen : Polizist erwischt Graffiti-Sprüher

Viersen Ein Polizist in Freizeit beobachtete einen Jugendlichen dabei, wie der ein Spielgerät auf dem Spielplatz am Konrad-Adenauer-Ring besprühte.

Dieser Polizeibeamte ist offensichtlich auch außerhalb seiner Dienstzeit äußerst wachsam: Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte, bemerkte besagter Beamte am Dienstagnachmittag gegen 17.20 Uhr in seiner Freizeit auf einem Spielplatz am Konrad-Adenauer-Ring in Viersen einen Jugendlichen, der gerade mit Sprühfarbe ein Spielgerät bearbeitete. „Der Beamte wies sich als solcher aus und wollte die Personalien feststellen“, berichtete der Polizei-Sprecher. „Der Jugendliche flüchtete, konnte aber nach einem kurzen Sprint eingeholt und gestellt werden.“ Der 14-jährige Graffiti-Sprüher aus Viersen sei danach durch eine Streifenwagenbesatzung in die Obhut seiner Eltern übergeben worden. „Die Ermittlungen dauern an“, informierte der Polizei-Sprecher.