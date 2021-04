Polizei in Brüggen : Geschwindigkeitskontrollen führen zu Punkten und Bußgeldern

Brüggen Der schnellste Autofahrer war mit 105 Kilometern pro Stunde unterwegs. Ihm drohen jetzt eine Geldstrafe und ein Punkt in Flensburg.

Am Dienstag hat die Polizei die Geschwindigkeit auf der Brachter Straße (B 221) kontrolliert. Von 2154 kontrollierten Fahrzeugen waren 37 zu schnell; 35 Mal gab es Verwarngelder. Zwei Autofahrer müssen mit jeweils 80 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen. Auf der Amerner Straße in Brüggen waren am Mittwoch 966 Fahrzeuge unterwegs. 60 davon zu schnell. Sechs Fahrer erwartet eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. Ein Messergebnis lag bei 105 Kilometern pro Stunde; es bringt 120 Euro Strafe und einen Punkt in Flensburg.