Unfall im Kreis Viersen : Verletzter Biker verschwindet im Maisfeld

19.07.2018 ++Langenfeld++ Großeinsatz: Geldautomat in Deutscher Bank gesprengt Am frühen Morgen sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Deutschen Bank Filiale auf der Hauptstraße in Langenfeld. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot zur Einsatzstelle an. Die Polizei leitete eine Großfahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, ein. *** Local Caption *** 19.07.2018 ++Langenfeld++ Großeinsatz: Geldautomat in Deutscher Bank gesprengt Am frühen Morgen sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Deutschen Bank Filiale auf der Hauptstraße in Langenfeld. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot zur Einsatzstelle an. Die Polizei leitete eine Großfahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, ein. Foto: Patrick Schüller