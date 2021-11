Polizei-Einsatz an Gesamtschule Brüggen : Schüler bedroht Mitschüler und Lehrer

Am Donnerstagmorgen bedrohte ein Schüler der Gesamtschule Mitschüler und Lehrpersonal. Später begab er sich freiwillig in die Obhut der Polizei. Die war mit zahlreichen Einsatzwagen vor Ort. Foto: Buschkamp

Update Brüggen Zahlreiche Polizeifahrzeuge und Feuerwehr an der Gesamtschule Brüggen: Ein Schüler bedrohte dort am Morgen Klassenkameraden und Lehrpersonal. Dann gab er ohne Widerstand auf. Sein Motiv ist noch vollkommen unklar.

Bis 13.20 Uhr hat die Polizei Viersen die Zufahrt über den Westring bis zur Gesamtschule Brüggen gesperrt. Auf dem Schulgelände warten Polizeifahrzeuge, etwa am Parkplatz oder am Zugang zum Kreuzherrenplatz. Einzelne Schüler verlassen das Gebäude, viele werden von ihren Eltern abgeholt. Eine Schule unter Schock.

Am Donnerstagmorgen hatte ein Gesamtschüler am Brüggener Standort der Schule einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Jugendliche hatte sich in einem Klassenraum begeben und dort für eine bedrohliche Situation gesorgt. Nach Angaben der Polizei bedrohte er Mitschüler und Lehrer, nach Informationen unserer Redaktion mit einem Messer. Das wollte die Pressestelle der Polizei Düsseldorf weder bestätigen noch dementieren.

Zuständig ist die Polizei in Düsseldorf, die den Einsatz in Brüggen geleitet hat. „Dies ist ein Automatismus bei größeren Gefährdungen“, erklärt ein dortiger Sprecher. Dies habe nichts mit der Qualität und dem Ausmaß eines Vorfalls zu tun. Es sei ein standardmäßiges Verfahren.

Schulleiter Heiko Glade war nach Auskunft der stellvertretenden Schulleiterin Swantje Gehler nach dem Polizeieinsatz nicht in der Schule am Standort Brüggen. Sie selbst war nicht bereit, sich zu dem Vorfall zu äußern. „Wir werden heute zunächst die Eltern informieren“, sagte sie. Zudem sei jetzt viel zu besprechen und zu regeln; Auskünfte an die Presse von Seiten der Schule müssten warten; dafür sei die Polizei zuständig. Auch Notfallseelsorger waren in der Schule, um Schüler und Lehrer zu betreuen.