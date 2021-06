Kriminailität in Viersen : SEK überwältigt 40-Jährigen in seiner Wohnung

Viersen Ein polizeibekannter Mann löste am Montagabend den Einsatz von Spezialkräften in Viersen aus. Die Beamten überwältigten den 40-Jährigen, der vor knapp einem Monat Polizisten mit einem Messer bedroht hatte.

Gegen 18.30 Uhr drohte der 40-jährige Viersener damit, sich etwas anzutun. Er schloss sich in seiner Wohnung ein. Die Viersener Polizei forderte ein Spezialeinsatzkommando an. Gegen 20.25 Uhr gelang es den Spezialkräften aus Essen, den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Der 40-Jährige wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Ermittlungen dauern an. Am 4. Mai hatte der Mann bereits einen Polizeieinsatz wegen Ruhestörung ausgelöst. Als die Einsatzkräfte eintrafen, bedrohte er sie zunächst mit dem Messer, ließ sich dann widerstandslos festnehmen Tags zuvor hatte ebenfalls die Polizei wegen Ruhestörung kommen müssen. Wie eine Sprecherin damals mitteilte, hatte der 40-Jährige die Beamten beleidigt und versucht, sie zu bespucken. Er sei zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam gebracht worden, wo er trotz Fixierung in der Zelle randaliert, dabei Handfesseln, die Fensterscheibe der Zelle sowie die Tür zerstört habe.