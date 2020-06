Vorfall in Brüggen : Polizei warnt vor Betrügerin

Brüggen Eine Brüggenerin fiel bei einem Haustürgeschäft auf eine Betrugsmasche ein: Eine junge Frau gab sich als eine Telekom-Mitarbeiterin aus und forderte eine Unterschrift auf ihrem Tablet.

Nach einer Anzeige warnt die Kreispolizei vor einer Betrügerin, die sich in Brüggen als Telekommitarbeiterin ausgegeben hat. Am Dienstag gegen 12 Uhr klingelte sie in einem Haus an der Roermonder Straße und stellte sich der Eigentümerin als Telekommitarbeiterin vor, berichtete von Klagen über langsames Internet und kündigte eine Verbesserung an. Die Frau notierte sich auf einem Tablet Festnetz- und Mobilnummer der Brüggenerin und brachte sie dazu, auf dem Tablet zu unterschreiben. Als sie gegangen war, rief die Brüggenerin bei der Telekom an und erfuhr, dass diese niemanden geschickt hatte. Die Kripo ermittelt: die Frau wird beschrieben als jung, fast kindlich aussehend; ihre dunklen Haare waren zusammengebunden. Sie sprach akzentfrei Deutsch und trug ein rotes Kleid. Infos an 02162 3770.