Vorsicht in Viersen : In Viersen-Dülken sind Trickdiebe unterwegs

In Viersen-Dülken sind Trickdiebe unterwegs

Vorsicht in Viersen

Viersen Eine Seniorin ließ einen Trickdieb ins Haus. Er hatte vorgegeben, im Auftrag der Stadtwerke unterwegs zu sein. Der Mann hatte einen Komplizen dabei.

Trickdiebe sind am Dienstag gegen 14 Uhr in die Wohnung einer Seniorin an der Zeppelinstraße gelangt. Gestohlen wurde vermutlich nichts.