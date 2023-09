Aktion „Schlauer gegen Klauer“ im Kreis Viersen Polizei warnt in Viersen vor Tricks der Taschendiebe

Was den Taschendieben ebenfalls ihr Tun erschwert: „Wertsachen in verschiedenen und verschlossenen Innentaschen möglichst dicht am Körper zu tragen“, rät Goertz. „Taschen sollten verschlossen an der Körpervorderseite oder unter den Arm geklemmt getragen werden.“ Auch ein Brustbeutel oder eine Gürtelinnentasche könnten schützen. Beim Einkauf sollten Geldbörsen nicht oben in die Einkaufstasche gelegt werden. „Oft arbeiten die Täter in Gruppen: Einer lenkt ab und der andere stiehlt“, so die Erfahrung der Polizei.