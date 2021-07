Taschendiebstahl in Viersen : Polizei warnt vor Rempeltrick

Viersen Eine 75-jährige Viersenerin ist am Mittwoch Opfer von Taschendieben geworden und hat einen Schaden von einigen hundert Euro erlitten.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die Seniorin am Mittwoch gegen 11 Uhr bei „Ernsting’s Family“ an der Hauptstraße in Viersen Opfer des sogenannten Rempeltricks. Im vergangenen Jahr hatten Taschendiebstähle im Kreis Viersen um mehr als 50 Prozent zugenommen.

Bei ihrem Einkauf war die Seniorin laut Polizei von einem etwa zehnjährigen Jungen, der sich in Begleitung einer Frau und weiterer Kinder befand, angerempelt worden. „Das Kind oder auch eine der Begleitpersonen nutzte vermutlich diese selbst hergestellte Ablenkung, um der Seniorin ihre Geldbörse aus der Einkaufstasche zu stehlen“, berichtet Polizeisprecherin Antje Heymanns. In dem Portmonnee befanden sich einige Euro und die Bankkarte. „Erst beim Bezahlen an der Kasse bemerkte die Frau den Diebstahl“, so die Polizeisprecherin. „Kurz darauf, so erfuhr die Bestohlene bei ihrer Bank, wurden mit der erbeuteten Karte einige hundert Euro abgehoben.“