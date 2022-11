Trickbetrug in Viersen : Polizei warnt vor falschen NEW-Mitarbeitern

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770. Foto: dpa/Patrick Seeger

Viersen Zwei Trickbetrüger haben sich in Viersen-Süchteln als NEW-Mitarbeiter ausgegeben und bei einer 82-jährigen Frau Schmuck erbeutet. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die beiden Täter waren am Donnerstag zwischen 13 und 14 Uhr auf der Hochstraße unterwegs.

„Während ein Tatverdächtiger die dort wohnende 82-Jährige ablenkte, entwendete der andere Tatverdächtige nach aktuellem Ermittlungsstand Schmuck“, erklärte eine Polizeisprecherin. Die beiden männlichen Tatverdächtigen konnte die 82-Jährige wie folgt beschrieben: Der eine Trickbetrüger ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, trug eine dunkle Kappe mit dem Schirm nach vorn und ein Oberteil in Samt-Optik. Der andere ist zwischen 30 und 35 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, hat eine Kurzhaarfrisur. Beide hatten ein südländisches Erscheinungsbild, sprachen einwandfreies Deutsch.

Hinweise Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zu dem Trickbetrug unter der Telefonnummer 02162 3770.

(mrö)