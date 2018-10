Polizei Viersen sucht Strafgefangenen, der aus der LVR-Klinik entwichen ist

LVR-Klinik in Viersen

Viersen Ein Strafgefangener aus der Psychiatrie ist nach einem Ausflug nicht mehr in die LVR-Klinik in Viersen-Süchteln zurückgekehrt. Der 26-Jährige wird seit vergangenem Freitag gesucht.

Die Polizei sucht seit Freitagabend nach einem Mann, der im Maßregelvollzug in der forensischen Abteilung der LVR-Klinik Süchteln untergebracht war.

Dabei handelt es sich um den 26-jährigen Michael Müller. Er war nach einer Verurteilung wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung in der LVR-Klinik untergebracht. Müller ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat kurzes dunkelblondes Haar und war am Freitag mit einem hellen Pullover, Blue-Jeans, einer dunklen Steppjacke und blauen Turnschuhen bekleidet. Hinweise an die Polizei: Telefon 02162 3770.