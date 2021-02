Nach Unfall in Viersen : Polizei sucht Unfallzeugen

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Freiheitsstraße/Süchtelner Straße. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Viersen Am Montag waren bei einem Unfall an der Freiheitsstraße in Viersen zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Die Polizei bittet Unfallzeugen, sich zu melden.

Nach einem Unfall am Montag an der Kreuzung Freiheitsstraße/Süchtelner Straße in Viersen sucht die Polizei nach einem Zeugen. Zwei Autos waren gegen 5.30 Uhr zusammengestoßen, zwei Menschen schwer verletzt worden. Die ersten Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass sich zur Unfallzeit ein Fußgänger am Unfallort befunden hat. Er wird gebeten, sich unter Telefon 02162 3770 zu melden.

(naf)