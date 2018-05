Kreis Viersen : Polizei verhängt Bußgelder und Fahrverbote

Kreis Viersen An der Hindenburgstraße in Süchteln hat die Polizei gestern die Geschwindigkeit in der Tempo-30-Zone kontrolliert: Zwischen 8.20 Uhr und 13.30 Uhr steuerten dort 213 Menschen ihren Wagen zu schnell. 14 mussten ein Bußgeld zahlen, einer muss mit einem Fahrverbot rechnen.

Auch in Kempen an der St. Töniser Straße und Oedter Straße sowie in Willich gab es Kontrollen. Das Ziel: Rücksichtsvolles Fahren stärker im Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer zu verankern. In Kempen wurden sechs Autofahrer verwarnt, weil sie zu schnell waren. Zudem ahndeten sie einen Gurtverstoß, zwei Fahrer telefonierten. Drei Radler, die auf dem falschen Radweg unterwegs waren, wurden belehrt.

In Willich achtete die Polizei auf das richtige Verhalten von Radfahrern am Kreisverkehr Bahnstraße. Drei Radler wurden verwarnt, wie sie auf der falschen Seite unterwegs waren. Einer Frau aus Willich halfen die Beamten, ihren ausgebüxten Hund Kalle wieder einzufangen. Das Tier lieferte den Beamten eine wilde Verfolgungsjagd durch die Willicher Innenstadt.

(busch-)