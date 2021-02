Vorfall in Viersen-Dülken : Polizei vereitelt Geldübergabe

In letzter Minute gelang es der Polizei, die Geldübergabe an eine mutmaßliche Betrügerin zu vereiteln. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Viersen Eine mutmaßliche Betrügerin hat bei einer Seniorin das am Telefon geforderte Geld abholen wollen. Doch dort wurde sie von der Polizei erwartet.

Kurz vor der Übergabe von einigen tausend Euro an eine mutmaßliche Betrügerin hat die Polizei eingegriffen und die Geldabholerin vorläufig festnehmen können. Am Mittwoch rief eine Dülkenerin (65) bei der Polizei an. Sie wolle eine größere Summe Geld an eine Botin übergeben, die sie zuvor aus einem Schließfach geholt habe.