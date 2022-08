Zwei Festnahmen in Brüggen : Polizei stellt vier mutmaßliche Einbrecher

Brüggen Mit gestohlenen Kennzeichen aufgefallen und unter Drogen-Einfluss von der Polizei bei einem Einbruch ertappt werden: Das hatten sich vier Männer am Montagabend wohl anders vorgestellt. Zeugen hatten die Polizei auf ihre Spur gebracht.

Mit gestohlenen Kennzeichen aufgefallen und unter Drogen-Einfluss von der Polizei bei einem Einbruch ertappt werden: Das hatten sich vier Männer am Montagabend wohl anders vorgestellt. Gegen 19.25 Uhr informierten Zeugen die Polizei, dass an der Breyeller Straße in Brüggen-Bracht drei Männer aus einem Transporter gestiegen und in einem leer stehenden Haus verschwunden sind. Dies teilte die Polizei mit. Als die Beamten dort eintrafen, überprüften sie die Kennzeichen am Transporter: Diese waren als gestohlen gemeldet. Im Haus trafen sie auf vier Männer im Alter zwischen 21 bis 32 Jahre. Das Quartett wurde vorläufig festgenommen. Gegen zwei Männer lagen Haftbefehle vor; sie wurden im Laufe des Dienstags in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die anderen beiden Männer entließ die Polizei später. Allen vier Männern wurden Blutproben entnommen, da ihre Drogenvortests positiv ausgefallen waren. Im Haus fand die Polizei Einbruchswerkzeug und potenzielles Diebesgut. Die Polizei ermittelt weiter.