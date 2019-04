Fahndung in Brüggen : Polizei sucht zwei Einbrecher

Brüggen Nachbarn wurden auf das Duo in Brüggen-Oebel aufmerksam.

Die Fahndung nach zwei Einbrechern an der Straße „Am Bruch“ in Brüggen-Oebel ist erfolglos geblieben. Am Mittwoch, gegen 18 Uhr, beobachteten Nachbarn zwei Männer, die sich auf dem Grundstück aufhielten, und sprachen diese an. Sie flüchteten zu Fuß in Richtung Eggeberg. Die Polizei stellte fest, dass eine rückwärtige Tür aufgebrochen wurde. Die Männer werden als circa 20 Jahre alt, rund 1,75 Meter und 1,65 Meter groß beschrieben; beide hatten dunklen Teint und trugen Kapuzenpullis. Der kleinere war schwarz gekleidet, der größere trug eine weiße dreiviertellange Hose. Zeugenhinweise an die Kripo unter Ruf 02162/377.