Vorfall in Viersen : Polizei sucht eine Unfallzeugin

Vorfall in Viersen

Viersen Eine ältere Frau soll den Unfall in Viersen-Süchteln vom Bürgersteig aus beobachtet haben. Die Polizei bittet sie, sich zu melden.

Ein 47 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen in Viersen-Süchteln leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist das Motorrad gegen 7.45 Uhr auf der Grefrather Straße mit einem Auto zusammengestoßen. Die Polizei bittet nun eine Zeugin, die den Unfall vom Bürgersteig aus beobachtet haben soll, sich zu melden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilt, fuhr eine 63-jährige Viersenerin mit dem Auto auf der Grefrather Straße in Richtung Grefrath und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Der Motorradfahrer habe beabsichtigt, das Auto zu überholen, weil es langsamer geworden war – der Viersener habe nicht realisiert, dass die Autofahrerin abbiegen wollte. „Es kam zum Zusammenstoß, bei dem er leicht verletzt wurde“, berichtet die Polizeisprecherin weiter. Nun werde eine – vermutlich ältere – Frau gesucht, die während des Unfalls auf dem den Parkplätzen gegenüberliegenden Bürgersteig gestanden haben soll. Sie kann die Polizei telefonisch unter 02162 3770 kontaktieren.