Vorfälle in Viersen und brüggen : Polizei sucht Zeugen von Einbrüchen

Die Polizei hofft in beiden Fällen auf Hinweise von Zeugen. Foto: dpa/Silas Stein

Viersen/Brüggen Bei dem Einbruch in Viersen-Süchteln steht noch nicht fest, was die Täter stahlen. In Brüggen-Bracht blieb es bei dem Einbruchsversuch.

(busch-) Die Polizei teilt einen Einbruch in Viersen-Süchteln am Holtweg zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 11.30 Uhr mit. Zudem versuchten Unbekannte, zwischen 20. und 28. Januar in ein Haus an der Stifterstraße in Brüggen-Bracht einzubrechen. Zeugen melden sich unter der Rufnummer 02162 3770.

