In Viersen : Zwei Verletzte bei Unfall an Kreuzung

Viersen Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Freiheitsstraße/Süchtelner Straße. Zwei Autos stießen dort am Sonntagnachmittag zusammen.

Eine 47-jährige Viersenerin und ihre 20-jährige Tochter sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntag um 17.10 Uhr auf der Freiheitsstraße in Viersen leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein 56 Jahre alter Viersener von der Süchtelner Straße nach links auf die Freiheitsstraße abbiegen; auf der Freiheitsstraße war ein 35-Jähriger aus Mönchengladbach in Richtung Dülken unterwegs. An der Kreuzung Freiheitsstraße/Süchtelner Straße stießen beide Autos zusammen.