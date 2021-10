Vorfall in Brüggen : Mann am Busbahnhof geschlagen und beraubt

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Brüggen Zwei Männer sind am Freitag gegen 21.25 Uhr auf einem Bussteig des Busbahnhofes in Brüggen, Borner Straße, in Streit geraten.

Wie die Polizei mitteilte, riss einer der Beteiligten den anderen zu Boden und schlug und trat auf ihn ein. Anschließend habe er dem am Boden liegenden Mann die Umhängetasche entrissen und sei geflohen. Der Täter wird beschrieben als Anfang 20, mit schwarzen lockigen Haaren, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß. Er trug eine rote Jacke und eine Mütze.

Der Mann, dem die Umhängetasche entrissen wurde, hat sich nach Polizeiangaben noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte vom Busbahnhof entfernt. Die Polizei bittet nun ihn und weitere Zeugen, sich unter Telefon 02162 3770 zu melden.

(naf)