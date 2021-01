Vorfall in Brüggen-Bracht : Einbruchsversuch: Polizei sucht Zeugen

Brüggen Nach einem gescheiterten Einbruchsversuch hofft die Kreispolizei Viersen auf Zeugenhinweise.

Unbekannte haben am Mittwochabend in der Zeit zwischen 21.10 und 21.30 Uhr versucht, sich Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Herderstraße in Brüggen-Bracht zu verschaffen.