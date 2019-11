Vorfall in Schwalmtal-Waldniel : Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Schwalmtal Die Einbrecher flohen mit Schmuck und Geld.

Unbekannte sind am Freitag zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße Hehler in Schwalmtal-Waldniel eingedrungen. Dies teilte die Polizei mit. Sie hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und durchwühlten mehrere Räume. Mit Schmuck und Bargeld konnten sie unerkannt entkommen. Hinweise auf verdächtige oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02161 3770 entgegen.