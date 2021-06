Kriminalität in Viersen : Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftungen

Kriminalität in Viersen

An zwei Stellen im Viersener Stadtgebiet brannte es in der Nacht zu Donnerstag. Foto: dpa/Marcel Kusch

Viersen Fast zeitgleich ist die Polizei in der Nacht zu Donnerstag zu zwei Bränden zwischen in Viersen gerufen worden. Die Ermittler gehen von Brandstiftungen aus, bitten Zeugen um Hilfe.

Fast zeitgleich ist die Polizei in der Nacht zu Donnerstag zu zwei Bränden zwischen Viersen-Dülken und Viersen-Boisheim gerufen worden. Die Ermittler gehen von Brandstiftungen aus, bitten Zeugen um Hilfe.

An der Straße Lind brannten gelagerte Kunststoffrohre auf einer Länge von etwa zwei Metern. An der Linder Straße brannte die Abdeckplane eines Stapels Bretter, auch erste Bretter hatten bereits begonnen, zu kokeln, als ein Anwohner den Brandgeruch bemerkte und geistesgegenwärtig das Feuer löschte.

Die Ermittler gehen davon aus, dass in beiden Fällen die Gegenstände in Brand gesetzt wurden. „Glücklicherweise konnten beide Brände so schnell gelöscht werden, dass die Flammen nicht auf umstehende Bäume oder auf Gebäude übergriffen“, sagte eine Polizeisprecherin. „Ein solches Übergreifen könnte bei der trockenen Witterung und dem derzeit hohen Waldbrand- und Graslandfeuerindex verheerende Folgen haben.“