Vorfall in Niederkrüchten-Elmpt Polizei sucht Unfallfahrer

Nach einem Unfall am Dienstag, 30. Mai, 16.20 Uhr auf der Mönchengladbacher Straße in Niederkrüchten-Elmpt sucht die Polizei den Fahrer eines blauen BMW mit niederländischem Kennzeichen. Nach ihren Angaben missachtete der Mann, der aus einer Einfahrt fuhr, an der Einmündung Steinkenrath die Vorfahrt eines Radlers (15) und erfasste das Rad. Hinweise an Ruf 02162 3770.