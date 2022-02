Vorfall in Viersen : Polizei sucht flüchtigen Radler

Viersen Wer hat am Sonntagnachmittag einen Unfall unter Radlern an der Oedter Straße beobachtet? Die Polizei sucht einen Radler, der nach einem Unfall geflohen ist.

Durch missglücktes Überholen ist am Sonntag gegen 14.10 Uhr im Bereich der Oedter Straße in Viersen-Süchteln ein Radler (73) aus Grefrath leicht verletzt worden. Dies meldet die Polizei. Der Senior und ein zweiter Radler wurden von hinten überholt, dadurch stürzte der Mann. Der Unfallfahrer flüchtete. Er wird beschrieben als 40 bis 50 Jahre alt, 1,85 Meter groß; bekleidet mit grauer Jacke und schwarzer Kappe; sein Rad war älter, schwarz oder dunkel, mit einer Tasche rechts am Gepäckträger. Zeugenhinweise an Ruf 02162 3770.