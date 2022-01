An der Tilburger Straße in Viersen : Unfall bei illegalem Autorennen

Einer der mutmaßlich beteiligten Fahrer kam mit dem Auto von der Straße ab und landete in einem Gebüsch. Foto: Polizei

Viersen Kurz nach Mitternacht am 1. Januar sind Fahrer und Beifahrer eines Autos bei einem Unfall an der Einmündung Viersener Straße/Tilburger Straße in Viersen-Dülken leicht verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie in ein illegales Autorennen verwickelt waren.

Wie ein Sprecher berichtete, war der Fahrer – ein 19-jähriger Viersener – unterwegs in Richtung Wasserstraße, als er in der Linkskurve an der Tilburger Straße die Kontrolle über das Auto verlor und geradeaus über den Bordstein in ein Gebüsch im angrenzenden Park fuhr.

Nach Polizeiangaben berichteten Zeugen von insgesamt drei Autos, die mehrmals hupend auf der Viersener Straße mit überhöhter Geschwindigkeit auf und ab gefahren sein sollen. Die Polizei erfasste Daten von zwei Autos. Der möglicherweise dritte beteiligte Wagen flüchtete. Hinweise: Telefon 02162 3770.

(naf)