Kneipenschlägerei in Viersen-Dülken

Viersen-Dülken Nach einer Kneipenschlägerei von Samstag auf Sonntag in Viersen-Dülken mit einem schwerverletzten Mann haben sich erste Zeugen bei der Polizei gemeldet.

Sie sollen bald vernommen werden, kündigte eine Polizeisprecherin am Dienstag an. „Wir suchen aber weiter nach Leuten, die Angaben zum Tathergang machen können oder Bilder oder Videos gemacht haben“, so die Polizeisprecherin.