Vorfall in Schwalmtal : Polizei sucht nach Feuer Zeugen

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Brand in Schwalmtal. Foto: dpa/Patrick Seeger

Schwalmtal Wer hat etwas von Brandstiftung an einem Wald-Heide-Stück an der Radermühle in Schwalmtal-Waldniel bemerkt? Die Polizei sucht Zeugen.

(busch-) Am Dienstag gegen 18 Uhr sind Polizei und Feuerwehr zu einem Brand im Wald-Heide-Gebiet an der Radermühle in Schwalmtal-Waldniel alarmiert worden. Dort stand eine 20- Quadratmeter-Fläche in Flammen, die Wehr löschte die Flammen. Die Kripo schließt nach ersten Ermittlungen eine Selbstentzündung aus: Sie sucht jetzt Zeugen. Diese können Kontakt aufnehmen unter Ruf 02162 3770.

