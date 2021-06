Vorfall in Schwalmtal : Polizei sucht nach Einbruch Zeugen

Schwalmtal Nach einem Einbruch sucht die Polizei Zeugen. Wer etwas gesehen hat, kann sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02162 3770 melden.

Am Mittwoch zwischen 11.55 und 15.30 Uhr haben Unbekannte die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Römerstraße in Schwalmtal-Waldniel aufgehebelt. Dies teilte die Polizei mit. Die Täter durchsuchten alle Wohnräume. Noch ist nicht bekannt, ob sie dabei Beute machten. Wer etwas beobachtet hat, kann sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02162 3770 melden.