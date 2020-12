Vorfall in Brüggen-Heidhausen : Polizei sucht nach Einbruch Zeugen

Brüggen Die Unbekannten haben laut Polizei am Donnerstag ein Fenster aufgebrochen, um in das Einfamilienhaus zu gelangen.

Noch steht nach Angaben der Polizei nicht fest, was Einbrecher in einem Einfamilienhaus an der Straße Heidhausen erbeutet haben. Die Diebe brachen am Donnerstag zwischen 12.10 Uhr und 18.30 Uhr ein Fenster auf, um in das Haus zu gelangen. Dort durchsuchten sie die Räume. Zeugen melden sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 3770.