Vorfall in Brüggen : Polizei sucht Motorradfahrer nach Unfallflucht

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall, bei dem ein Motorradfahrer auf der Borner Straße in Brüggen Fahrerflucht begangen hat. Nach ihren Angaben ereignete sich der Unfall bereits am Montag, 29. August, gegen 11 Uhr. Eine Brüggenerin (78) überquerte mit ihrem Pedelec die Borner Straße. Sie gab gegenüber der Polizei an, dass ihr dabei kein querender Verkehr aufgefallen war. Als die Seniorin bereits die Straße überquerte, bog ein Motorrad aus dem Kreisverkehr Weihersfeld in Richtung Brüggener Zentrum ab und beschleunigte stark. Die Seniorin erschrak und stürzte, dabei wurde sie leicht verletzt. Der Motorradfahrer hielt an und entschuldigte sich mit nach Angaben der Frau mit den Worten: „Tut mir leid, aber das hier ist unsere Rennstrecke.“ Danach fuhr er weiter, ohne seine Personalien angegeben zu haben. Das Verkehrskommissariat sucht nun Zeugen des Unfalls: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf das Motorrad oder den Fahrer geben? Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 02162 3770.