14-Jährige in Viersen vermisst : Polizei sucht mit Foto nach Vivien S.

14-Jährige in Viersen vermisst

Viersen Vor 18 Tagen kam die 14-jährige Vivien S. nicht nach Hause. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Mädchen.

Die Polizei Viersen sucht per Foto nach einem vermissten Mädchen. Vivien S. kam am 12. Oktober nicht nach Hause. „Sie verließ die Wohnanschrift mit unbekanntem Ziel und kehrte nicht zurück“, erklärte eine Polizeisprecherin. Der Lebensmittelpunkt der 14-Jährigen sei in Viersen-Dülken. Die 1,58 Meter große Vivien S. hat lange, braune, wellige Haare, braune Augen und eine kräftige Statur. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben?