Einbrüche im Kreis Viersen Täter hebeln Terrassentüren auf - Polizei sucht Zeugen

(busch-) Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hebelten die oder der Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße Am Ludbach in Netteal-Lobberich auf. Dabei nutzten sie die Abwesenheit der Bewohner, die sich seit Sonntag, 10. September, in den Ferien aufhielten. Erst nach ihrer Rückkehr hatten sie den Vorfall bemerkt und der Polizei gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen flohen die Einbrecher mit einem Laptop und einer Kamera als Beute.