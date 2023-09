BMW im Zentrum von Viersen gestohlen Polizei sucht Autodiebe in Viersen

ie Polizei im Kreis Viersen sucht nach dem oder den Verantwortlichen für einen Autodiebstahl. Der konkrete Fall, den sie mitteilt: Zwischen Mittwoch, 6., und Mittwoch, 13. September, haben Unbekannte einen silbergrauen BMW 525 mit Aluminiumfelgen gestohlen; der Wagen war an der Gerberstraße in Viersen abgestellt. Allerdings war er laut Polizei außer Betrieb gesetzt, doch trug er noch die Kennzeichen VIR-QA 428. Erstmals zugelassen war der BMW im Jahr 2003. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt nun: „Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges geben?“ Zeugen können sich melden beim Kriminalkommissariat West in Viersen-Dülken unter der Telefonnummer 02162 3770.