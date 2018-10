Polizei stoppt Betrugsversuch: Unbekannte versuchen am Telefon von Seniorin aus Dülken Geld zu ergaunern

Betrugsversuch in Dülken

Die Polizei warnt davor, auf am Telefon geforderte Überweisungen zu reagieren. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Dülken Eine angebliche Sparkassenmitarbeiterin und ein falscher Staatsanwalt versuchten, von einer Dülkenerin Geld zu ergaunern. Die misstrauische 73-Jährige meldete sich bei der Polizei.

Eine 73 Jahre alte Dülkenerin ist beinahe auf eine Betrugsmasche hereingefallen. „In letzter Minute konnten die Kriminalbeamten eine Überweisung an Betrüger stoppen“, berichtete am Montag eine Sprecherin der Polizei im Kreis Viersen. Die Dülkenerin sei am Montag bei der Kripo erschienen und habe einen Sachverhalt vorgetragen, „der ihr im Nachhinein doch komisch vorgekommen war“, teilte die Polizeisprecherin mit.