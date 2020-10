Festnahme in Viersen : Taschendiebinnen in Fußgängerzone festgenommen

Viersen Die beiden Diebinnen aus Duisburg sind polizeibekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Ein Fahndungsteam der Bundespolizei hat am Donnerstag in der Viersener Fußgängerzone zwei Taschendiebinnen aus Duisburg festgenommen. Wie eine Sprecherin der Kreis-Polizei mitteilt, hatten die Kölner Einsatzkräfte gegen 11.30 Uhr zwei Frauen beobachtet, die sich in einem Kaufhaus in der Fußgängerzone verdächtig verhielten und augenscheinlich nach Diebstahlopfern suchten.