Ungeklärter Vorfall in Viersen-Boisheim Schwerste Verletzungen waren tödlich

Der Mann, der am Donnerstagnachmittag blutüberströmt und mit schwersten Kopfverletzungen nahe des Bahnhofs Boisheim gefunden wurde, ist tot. Er starb, wie die Polizei im Kreis Viersen auf Anfrage mitteilt, in der Nacht zu Dienstag im Krankenhaus. Bereits bei der Einlieferung am Donnerstagnachmittag war er nicht ansprechbar gewesen und befand sich in einem lebensbedrohlichen Zustand.