Polizei nimmt 15-jährige Ladendiebin in Niederkrüchten fest

Niederkrüchten Die Polizei hat eine 15-jährige Ladendiebin gefasst, die eine sogenannte Diebesschürze trug. Darin enthalten: 43 Getränkedosen mit zusammen etwa 15 Kilogramm Gewicht.

Laut der Polizeiangaben betraten zwei junge Frauen am Donnerstag gegen 13.30 Uhr einen Supermarkt an der Hochstraße in Niederkrüchten. Dort fielen die Jugendlichen den Angestellten wegen ihres seltsamen Verhaltens und ihres besonderen Gangs auf. Der weitgefächerte Rock der 15-Jährigen war zudem ausgebeult und heruntergezogen, sodass die Angestellten die Mädchen ansprachen. Daraufhin flüchtete die eine der jungen Frauen. Die 15-Jährige aus Duisburg konnte allerdings festgehalten werden. Die Jugendliche wehrte sich heftig und schlug um sich. Der alarmierte Bezirksdienstbeamte konnte das Mädchen schließlich festnehmen. Unter dem Rock der 15-Jährigen wurde die Diebesschürze entdeckt, die den Gang und das Aussehen erklärte, teilt die Polizei mit.